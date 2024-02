Premiata da Casa Sanremo Library la scrittrice pescarese Laura Rossi per il suo thriller psicologico “Black Canvas”

È stato presentato a Casa Sanremo ricevendo anche la menzione speciale da Casa Sanremo Library, il thriller psicologico “Black Canvas-Nel buio della mente” della scrittrice pescarese Laura Rossi edito da Nue.

Scelta per “La vetrina letteraria” della 74edizione del Festival, all'autrice è stato quindi consegnato il riconoscimento. A dialogare con lei del suo libro è stato il giornalista Maurilio Giordana. Un incontro-intervista nel corso del quale sono stati affrontati i temi di cui tratta il libro e cioè le ossessioni, le relazioni tossiche, il difficile rapporto con se stessi e il ruolo della donna.

“Il mondo ci vuole forti e noi tendiamo a nascondere le nostre debolezze dietro delle maschere ha spiegato Rossi -. I protagonisti di questa storia potrebbero essere persone vere, con i loro difetti, le loro incertezze e la loro voglia di essere visti, riconosciuti e apprezzati. Ci ricordano che siamo bene e male, che siamo capaci di cambiare e adattarci pur di sopravvivere emotivamente, pur di ottenere quel che vogliamo”.

Il libro è stato in vetta alle classifiche di Amazon per tre mesi come il thriller psicologico più venduto su Amazon Italia. È disponibile in italiano, inglese e presto verrà pubblicato anche in portoghese per la distribuzione in Brasile.

L'intervista integrale è disponibile sui canali social di Casa Sanremo, tweb Casa Sanremo e su youtube.