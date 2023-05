Un laboratorio gratuito di Ukulele rivolto ai bambini di Rancitelli

Si è conclusa la prima edizione dell’innovativo corso di Ukulele tenuto dal musicista pescarese Piero Delle Monache, da sempre attento al sociale. Protagonisti sono stati i bambini di Rancitelli e Villa del Fuoco, che hanno scoperto con mano uno strumento insolito ma quanto mai attuale, vivendo un’esperienza culturale in presenza in nome della socializzazione e del confronto.

Finanziato dalla Fondazione Pescarabruzzo, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Pescara e l’associazione Piccolo Principe, il corso si è svolto nella Ludoteca Thomas Dezi in via Lago Di Capestrano, con dieci frequentanti dai 6 ai 10 anni per 20 ore di corso (2 ore a settimana).

“Ho scoperto l’ukulele da poco più di un anno, da quando sono docente di ruolo di musica - dichiara Delle Monache - Ha delle potenzialità incredibili: è immediato, colorato ed economico, ideale per avvicinare i più piccoli alla musica. Con l’ukulele puoi accompagnare qualsiasi brano pop, eseguire semplici melodie, e, perché no, provare a spaziare anche in territori più sperimentali”.

Ed è proprio con questo spirito, quello di offrire a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla musica, che è partito il laboratorio. Lo staff ha anche voluto dare seguito e valorizzare l’esperienza del Murap Festival, della scorsa estate, un’iniziativa a cura di Alessandro Sonsini, architetto, dell’Associazione Il Mandorlo e del Comune di Pescara: una tre giorni di musica con concerto finale, in uno dei quartieri più difficili della città.

Così infine Maria Rosaria Teofili, direttrice della ludoteca: “La ludoteca Thomas Dezi è il posto, come la definiscono i bambini stessi, dove si viene a giocare, ma soprattutto uno spazio bellissimo dove ogni bambino, attraverso il gioco, può conoscere, sperimentare, imparare, fare nuove esperienze e divertirsi. Quando ne abbiamo parlato con Piero Delle Monache ho sentito subito un grande entusiasmo, lo stesso che hanno dimostrato i partecipanti. Questo corso ha rappresentato un'opportunità attraverso la quale i bambini hanno imparato l'uso di uno strumento e magari, qualcuno di loro, ha scoperto di avere un vero talento o una passione autentica per la musica, volano di crescita”.