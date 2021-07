Iniziato il cammino letterario con Alessio Masciulli e tanti scrittori [FOTO]

Iniziato oggi il primo cammino letterario italiano con l'editore Alessio Masciulli e tanti scrittori, alcuni dei quali lo accompagnano fisicamente lungo l'itinerario a piedi. La prima tappa è stata effettuata questa mattina al Comune di Catignano, dove Masciulli ha ricevuto una targa con cui l'amministrazione lo ringrazia perché "con la sua casa editrice rappresenta una vera ricchezza culturale per il territorio". L'assessore Annalisa Piermattei ha dichiarato:

“Mi congratulo con Alessio, che conosco da piccolo perché frequentava la biblioteca comunale che io gestivo e già da allora aveva la passione per i libri. Gli auguro un felice futuro nel campo dell’editoria, che è il suo mondo, e gli auguro anche di poter realizzare i suoi sogni e di trasmettere a tanti il suo entusiasmo e le sue passioni perché la lettura non è mai troppa. Sono orgogliosa di avere nel nostro piccolo paese una casa editrice, è una vera ricchezza intellettuale”.

Alessio Masciulli sta facendo, durante il cammino, una serie di dirette Facebook per tenere aggiornati in tempo reale i suoi followers ma anche per presentare gli autori che aderiscono al progetto, avvalendosi del contributo della conduttrice televisiva Monica Campoli che partecipa al cammino. Tra pochi minuti la delegazione arriverà a Popoli dopo essere passata per Cugnoli, Pietranico, Torre de' Passeri, Tocco da Casauria e Bussi.