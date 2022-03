"Incipit", il nuovo libro dello scrittore pescarese Andrea La Rovere

Lo scrittore pescarese Andrea La Rovere ha da poco pubblicato per Edizioni Tabula Fati il suo nuovo libro, intitolato "Incipit". La Rovere è giunto alla terza pubblicazione dopo aver già dato alle stampe "Magnifici Perdenti" e "Insonnia". Quest'ultimo romanzo ha ottenuto buoni riscontri di vendite ed è stato apprezzato dalla critica, aggiudicandosi altresì il Premio dell’Editoria Abruzzese 2020.

I racconti al centro di "Incipit" spaziano dal surreale e delicato bozzetto animalista di Briciola alla riflessione sull’impatto dei social nella vita di Jessica; non mancano, poi, momenti thriller con rovesciamento finale, come "La Patente" e "Il Giorno Fortunato", horror come "Werewolf in Abruzzo" e noir come "Il Testimone", che ci catapulta direttamente nella Roma degli anni ’70, quella di "Romanzo Criminale".

Tuttavia il cuore di "Incipit" sta nei racconti che trattano argomenti di scottante attualità: "La Finta di Garrincha" racconta un femminicidio dalla prospettiva dell’assassino, mentre "Tre Giri di Briscola" è una denuncia contro l’omofobia e i pregiudizi di provincia. "La donna che era diventata un’antenna" è invece il momento più emozionante, posto in chiusura: affronta con delicatezza il dramma di chi ha perso un caro durante la pandemia, solo in un letto d’ospedale.

Un tema sicuramente straziante, che La Rovere affronta in modo laterale, che non manca anche di momenti ironici e catartici. Insomma, "Incipit" è un ideale seguito di "Insonnia", altrettanto fresco e forse più maturo. La scrittura è sciolta – si nota la pratica quotidiana con il mezzo – e scorrevole. Le vicende narrate sono a volte crude e brutali, ma sempre viste attraverso la lente di una salvifica ironia. La forza dell’autore sta nel presentare cose di grande attualità senza nascondere il proprio pensiero, ma senza giudicare le azioni dei personaggi.