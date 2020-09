Inaugurata in Molise un’opera d’arte di oltre 3 metri di Franco Summa [FOTO]

Inaugurata in Molise un’opera di oltre 3 metri di Franco Summa, artista pescarese scomparso lo scorso gennaio. La cerimonia si è svolta lo scorso weekend nella piazza panoramica di Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice. Erano presenti l'imprenditore Enrico Ricci, il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile, Giovanni Tavano, vice presidente della Fondazione Summa, la direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda e Niko Romito, cuoco stellato abruzzese.

"Un progetto possibile grazie alla partecipazione dell'intera comunità – ha ricordato il sindaco Lino Gentile – grazie alle persone e agli anziani del paese che hanno creduto in un futuro, che guarda al turismo e alla cultura".

La "Fanciulla del Borgo", questo il nome dell'installazione, va così a impreziosire questo bel paesino in provincia di Isernia. Il taglio del nastro ha visto un fiocco rosso avvolto sulla vita della statua, ricoperta da un “abito” nero che è stato aperto per creare la forma di una gonna rotante, prima di cadere svelando l’opera. Subito dopo si è svolto un incontro nella sala convegni sui temi del “recupero, arte, comunicazione, per una nuova visione dei borghi”.