A Città Sant'Angelo è Giuliana Marinelli a vincere il Festival della Melodia [FOTO]

È stata Giuliana Marinelli a vincere la tappa del Festival della Melodia che si è tenuta nel Giardino delle Clarisse di Città Sant'Angelo.

A vincere la serata è stata l'artista angolana con il brano "Sei bellissima" di Loredana Bertè sulla cantante di origini romene Rodica Elena Aresanu.

La vincitrice è stata premiata con il lasciapassare per le finali nazionali di Sanremo dal sindaco Matteo Perazzetti e dal presidente del consiglio comunale Antonio Plevano al termine di una piacevole serata presentata da Maurizio Tocco e Barbara Di Marco.

Ospiti d'onore della manifestazione sono stati il barzellettiere Valerio Basilavecchia, l'artista partenopeo Genny Cusopoli e il cantautore Marco Corneli. Tra i 12 concorrenti la giuria ha assegnato il premio per le migliori qualità vocali a Shasa Cappellari e a Sara Lonzi mentre il premio della giuria "Pierangelo Bertoli" è andato all'ortonese Vittoria e quello della critica "Ivan Graziani" a Fabrizia Di Fabio e a Flavia Chiacchio.

«Dare spazio ai giovani è guardare al futuro», dice il discografico della Mea Record Company, Angelo Anselmi, presente in commissione, «nel Festival della Melodia ci sono elementi molto interessanti». La rassegna itinerante, alla sua 35° edizione, è l'unica in Abruzzo a essere patrocinata da Siae Italia e offre l'opportunità gratuita a tanti talenti di esibirsi davanti alle telecamere di alcune emittenti televisive. Prossima tappa del Tour il 17 agosto in piazza a Turrivalignani.