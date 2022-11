La cantante pescarese Giorgia Marino finalista al Tour Music Fest di San Marino

C'è anche la giovane cantante pescarese Giorgia Marino tra i 25 finalisti del Tour music fest, il talent in programma a San Marino dal 22 al 27 novembre.

La 23enne Marino rappresenterà l'Abruzzo insieme ad altri artisti tra i quali anche Tony Nevoso di Città Sant'Angelo.

Giorgia Marino nata a Pescara 23 anni fa studia canto moderno dall'età di 16 anni, nel centro didattico "Musicando" a Pescara Colli, con la maestra Ersilia Di Fonzo.

Nonostante la giovane età ha già raggiunto numerosi traguardi, e si è esibita in spettacoli musicali e teatrali a Pescara e dintorni. Senza ombra di dubbio «Giorgia è un vero grande talento vocale, anche a detta di autorevoli personaggi nel campo musicale», dice la sua maestra. Ultimo successo, quello di aver superato le due fasi preliminari del prestigioso talent, Tour music fest, ed essere tra i 25 finalisti, settore interpreti, selezionati tra migliaia di ragazzi in tutta Italia, per la finale a San Marino tra pochi giorni.