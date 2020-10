Giordano Bruno Guerri non ritira il Delfino d'Oro, è polemica [FOTO]

Giordano Bruno Guerri non ritira il Delfino d'Oro, ed è polemica. Il noto saggista e storico doveva intervenire a una manifestazione a Pietrasanta, e per tale ragione questa mattina non si è presentato alla cerimonia di consegna in programma all'Aurum. Esplode la rabbia del consigliere comunale Marco Presutti, che su Facebook afferma:

"Giordano Bruno Guerri che non viene a ritirare il Delfino d'oro offende Pescara, iniziando da chi la amministra. Una bruttissima cosa, purtroppo non imprevedibile".

E dire che nei giorni scorsi Guerri aveva anche ringraziato il Comune di Pescara, con tanto di nota ufficiale, per questo prestigioso riconoscimento. Il presidente della 'Fondazione Vittoriale degli Italiani' oggi era l'unico assente. Gli altri 12 premiati, infatti, hanno regolarmente partecipato, ricevendo il Ciattè d'Oro.

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci: "Oggi, come da tradizione, abbiamo consegnato i Ciattè e i Delfini d'oro alle donne e agli uomini che hanno portato in alto il nome di Pescara nella Cultura, nello Sport, nell'Economia, nell'Imprenditoria, nel Sociale, nelle Istituzioni. San Cetteo è la nostra storia, la nostra fede, la nostra religione, i Ciattè d'oro sono il nostro orgoglio di essere e sentirci pescaresi, i Delfini d'oro sono l'essenza della bellezza del nostro mare".