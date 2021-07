Salta il concerto di Gino Paoli, non sarà al Pescara Jazz

Gino Paoli non sarà in città dopodomani, giovedì 15 luglio, per il previsto concerto con i Funk Off che era nel programma del Pescara Jazz.

Il cantautore genovese sarà assente a causa di un'indisposizione che l'ha portato a dover rinunciare al tanto atteso tour con i Funk Off.

Pescara Jazz gli augura una pronta guarigione e di tornare a calcare le scene quanto prima.

Come sottolinea l'Ente Manifestazioni Pescaresi, rimane confermata l''esibizione dei Funk Off e seguiranno ulteriori comunicazioni. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti via mail entro venti giorni alla segreteria dell'Ente Manifestazioni Pescaresi.