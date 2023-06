Giovane pescarese scelto come sceneggiatore per la graphic novel su Janis Joplin

Si chiama Francesco Massaccesi ed è autore dei testi della graphic novel "Janis Joplin", nuova uscita della collana Club 27 di Edizioni Inkiostro, una serie di graphic novel sulle leggende della musica passata e presente scomparse a soli ventisette anni. Quella su Janis Joplin è la quarta uscita della collana, dopo Robert Johnson, Amy Winehouse e Kurt Cobain. I testi firmati da Massaccesi intrecciano dramma, musica, storia e tocchi di ironia.

I disegni, in un elegante e intenso bianco e nero, e con richiami psichedelici a perfetta rappresentazione del periodo in cui si svolge la storia, sono invece del lucchese Paolo Massagli. La copertina e il progetto grafico, infine, sono di Paolo Massagli e Mauro Mura.

Presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023 e disponibile per l'acquisto nelle migliori librerie, fumetterie e negozi online, la graphic novel "Janis Joplin" si basa su una storia che inizia in un ospedale militare in Vietnam, con la guerra ancora in pieno svolgimento. Sei soldati, tutti di carattere e background molto diversi, cercano di passare la degenza parlando del più e del meno, ma quando la radio trasmette una canzone di Janis Joplin, il discorso verte proprio sulla stella della musica da poco scomparsa. I loro ricordi racconteranno la storia di un'America tra rivoluzione e consumismo, ingiustizie e lotte per i diritti civili, conformismo e dissenso. Un’America dall’innocenza perduta, legata a doppio filo alla breve vita di una delle voci più intense della storia della musica.

Francesco Massaccesi è sceneggiatore e scrittore di saggistica, narrativa e fumetti. Tra i lavori come sceneggiatore c'è 'Innsmouth', un corto americano vincitore di vari premi, tra cui miglior sceneggiatura al Monster Fest di Melbourne. Per la narrativa ha pubblicato 'First Among Equals', un romanzo su Cosimo de’ Medici per la collana americana Mentoris Project, e un racconto per l'antologia 'Halloween Killers' (Sága Edizioni). Tra i libri pubblicati ci sono anche 'Asian Fever' (Libreria Universitaria Editrice) e il 'Dizionario del cinema horror americano 1980-2000' (Universitalia).

Tra le sue collaborazioni figurano Harlem (Luca Martera, La nave di Teseo), Assault on the System (Troy Howarth, WK Books), Alejandro Amenàbar (Luca Lombardini, Sovera) e Nosferatu (Cristina Massaccesi, Auteur Publishing). Ha sceneggiato diversi progetti fumettistici, tra cui Theatre Bizarre, Mardi Gras Massacre (entrambi Severin Films) e Cannibal Family - L'usanza del mare per Edizioni Inkiostro. Tra gli altri lavori c'è la regia del documentario-intervista This Picture Is On, con protagonista la fotografa di fama internazionale Alex Prager, la produzione di un corto d'animazione canadese, The Pig Farmer, diretto dal regista vincitore di due Emmy Nick Cross, la produzione del documentario musicale 'A Life in the Death of Joe Meek', diretto da Howard S. Berger.