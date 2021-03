Francesca Camilla D'Amico protagonista su Radio3 nel programma "Tresoldi"

La narratrice e guida ambientale accompagnerà gli ascoltatori in un’escursione sonora attraverso la faggeta di Lama Bianca nel Parco Nazionale della Maiella, sulle tracce dei lupi

Cinque puntate, in onda da oggi e fino al 26 marzo, alle ore 19:50 su Radio 3. Protagonista sarà la narratrice e guida ambientale Francesca Camilla D'Amico, che accompagnerà gli ascoltatori in un’escursione sonora (ideata insieme a Gianluca Stazi) attraverso la faggeta di Lama Bianca nel Parco Nazionale della Maiella, sulle tracce dei lupi. Tutto questo, all'interno del programma "Tresoldi".

Ogni puntata durerà 15 minuti e sarà riascoltabile in podcast QUI. La storia trae ispirazione dalla vita del biologo e poeta Paolo Barrasso che partecipò, negli anni ’70, al primo progetto per la salvaguardia del Lupo Appenninico in Italia: l’Operazione San Francesco.