Stanziati 40mila euro per la ristrutturazione della casa natale di Michetti a Tocco da Casauria

Stanziati 40mila euro per la ristrutturazione della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria, di proprietà della Provincia di Pescara. Il consiglio regionale ha messo a disposizione questi preziosi fondi per effettuare gli interventi necessari alla riapertura e alla gestione museale della dimora in cui il pittore venne alla luce.

La decisione è stata presa su iniziativa della V Commissione presieduta dal consigliere Leonardo D'Addazio (FdI), che ha dichiarato: "La Regione Abruzzo prosegue nella sua attività di promozione della cultura, cura e valorizzazione dei beni storici e architettonici abruzzesi e, nell'ottica di mantenere sempre vive la memoria e le opere di Michetti, straordinario artista della nostra regione, partecipa fattivamente alla rinascita di un luogo culturale di inestimabile valore".

Casa Michetti risale al XIX secolo: il noto pittore vi abitò da bambino, mentre lavorava come apprendista nella bottega di un fabbro. Quando la madre vedova si risposò, la famiglia si trasferì a Chieti. Oggi la struttura culturale di Tocco da Casauria, in cui sono esposti alcuni quadri dell'artista, è uno dei musei più visitati in Abruzzo, o meglio lo era, almeno, prima della sua chiusura. Ma presto, come detto, Casa Michetti tornerà a nuova vita.