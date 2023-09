Fla Festival, aperte le candidature per far valutare le proprie opere dal comitato organizzatore

Il Fla – Festival di Libri e Altrecose 2023, che si terrà a Pescara dal 9 al 12 novembre, offre anche quest’anno agli autori e alle case editrici abruzzesi l’occasione di dare visibilità alle proprie opere. I lavori pervenuti saranno valutati dal comitato organizzatore e i migliori verranno ammessi alla sezione “Abruzzo L.O.C. – Letteratura di Origine Controllata”. I libri da sottoporre devono essere già stati pubblicati, in forma cartacea o digitale, successivamente alla data del 1° ottobre 2022. La partecipazione è gratuita.

Data di scadenza: 1° ottobre 2023. Alla sezione “Abruzzo L.O.C. – Letteratura di Origine Controllata” possono partecipare le case editrici che hanno sede legale in Abruzzo oppure gli autori nati in Abruzzo o con residenza in Abruzzo, anche con libri autoprodotti o pubblicati da case editrici di altre regioni italiane. Le case editrici possono proporre fino a un massimo di tre opere, i singoli autori una sola opera.

I testi devono essere inviati tramite e-mail in formato Pdf all’indirizzo di posta elettronica abruzzoloc@pescarafestival.it, accompagnati da: scheda di partecipazione, diversa per le case editrici e per gli autori, compilata in ogni sua parte; breve descrizione dell’opera proposta (max 180 caratteri, spazi compresi); breve biografia dell’autore (max 650 caratteri, spazi compresi); foto dell’autore in alta risoluzione.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere all’e-mail abruzzoloc@pescarafestival.it oppure contattare l’associazione culturale Mente Locale tutti i giorni dal lunedì al venerdì (orario 9-13 e 15-18) al numero di telefono 085/4554504.