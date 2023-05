Fiorello uno dei premiati dei Premi internazionali Flaiano: lo showman si lascia scappare l'indiscrezione a "Viva Rai2"

“Ciao Riccardo di vediamo a Pescara, tu già sai”. Poche semplici parole e uno dei premiati svela la sua presenza a Pescara in occasione dei 50 anni dei Premi Internazionali Flaiano.

È Rosario Fiorello che quelle poche semplici parole se le è fatte scappare durante la diretta del programma “Viva Rai2” di venerdì 19 maggio. Riccardo è Riccardo Milani, il direttore artistico del Flaiano film festival che Fiorello ha salutato insieme alla moglie del regista, l'attrice Paola Cortellesi ospite della puntata.

Il 2 luglio dunque l'amatissimo showoman sarà in città per ritirare il Pegaso d'Oro proprio per la trasmissione che anima la prima mattina di Rai2 dal lunedì al venerdì.