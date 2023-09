Tiboni (Premi Flaiano) candida il Mediamuseum a sede operativa della Film Commission: "Strada spianata"

Il Mediamuseum si candida a sede operativa della Film Commission. Ad avanzare la proposta di fare della realtà culture di Pescara una delle sedi strategiche della realtà cinematografica che a breve diventerà Fondazione e che avrà il suo cuore pulsante a L'Aquila, è la presidente del Premi internazionali Flaiano Carla Tiboni.

Un traguardo importante quello della fondazione, sottolinea ricordando che questo è “elemento giuridico indispensabile per poter operare compiutamente. E' una buona notizia, perché da quel momento in poi la Film Commission potrà 'correre' per battere le concorrenze delle altre regioni ed imporsi nelle produzioni del settore cinematografico e degli audiovisivi”, sottolinea Tiboni.

Se dunque L'Aquila sarà la sede centrale di una realtà attesa per anni in Abruzzo, “c'è spazio però per altre sedi operative e di supporto dislocate in altri capoluoghi dell’Abruzzo, considerata anche l’importanza strategica dei collegamenti anche in virtù della conformazione territoriale della regione”. Di qui la candidatura del Mediamuseum-Museo del cinema di Pescara che è pronto a mettere a disposizioni uffici e spazi e “divenire sede operativa della Film Commissione. La struttura, dopo anni di richieste e grazie a sinergie politiche, sta per essere completamente ristrutturata, ma soprattutto i Premi Flaiano costituiscono un punto di riferimento importantissimo ed elevatissimo, sia a livello nazionale che internazionale, per il mondo del cinema e degli audiovisivi”.

“Va da sé che la strada è già spianata con case di produzione, registi, attori e maestranze, come ha già dimostrato il casting per il film 'l’Arminuta' che si è svolto proprio al Mediamuseum, già pronto quindi per accogliere la sede operativa dell’Abruzzo Film Commission e per la grande bellezza che il cinema saprà darci”, conclude.