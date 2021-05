Triplo concerto della fanfara dei Bersaglieri "La Dannunziana" per la Festa della Repubblica

La fanfara dei bersaglieri «La Dannunziana» in triplo concerto a Pescara mercoledì 2 giugno per celebrare in musica la Festa della Repubblica.

Le popolari e amatissime note del repertorio bersaglieresco faranno da colonna sonora alle celebrazioni del 75° anniversario della festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno.

Viene rinnovato il legame tra l’amministrazione comunale e la fanfara dei bersaglieri in congedo «La Dannunziana» che sarà protagonista di un triplo concerto a beneficio della cittadinanza, anche in omaggio alla figura del maggiore Sandro Di Cristofaro già presidente regionale dell’associazione nazionale dei fanti piumati, con la direzione di Dino Armando Tonelli, docente di tromba al conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara.

«Abbiamo voluto», dice il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, «che la fanfara si esibisse anche in luoghi significativi di Pescara e non solo in centro, proprio per coinvolgere i cittadini in quella che naturalmente è una festa istituzionale ma può diventare anche un importante momento di aggregazione». Il sindaco Carlo Masci si sofferma proprio sull’elemento del coinvolgimento dei pescaresi: «Si tratta di una precisa scelta dell’amministrazione per portare gli eventi in città anche al di fuori dei soliti scenari che li ospitano. Nel caso specifico la festa della Repubblica con le note dei bersaglieri avrà di sicuro una diversa e più diffusa valenza, oltre le celebrazioni istituzionali. Sappiamo tutti quanto siano popolari e apprezzati i bersaglieri e il loro repertorio musicale».

«La Dannunziana» si esibirà alle ore 17 nel centro monsignor Britti di via Rio Sparto, poi alle 18:15 nello spazio verde del parco Mimmo Morelli in via Pasolini e infine alle 19:15 a piazza della Rinascita (Salotto) per il concerto conclusivo.