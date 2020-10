La scrittrice e poetessa pescarese Federica D'Amato nell'antologia "La reggia di Venere"

La scrittrice e poetessa pescarese Federica D'Amato è finita nell'antologia letteraria "La reggia di Venere", a cura di Francesca Genti. Alcuni suoi scritti, infatti, sono stati pubblicati nella raccolta edita da Sartoria Utopia (Milano), una delle case editrici di libri fatti a mano più note e interessanti del panorama editoriale italiano.

Come si legge in una nota, "La reggia di Venere" «parla del desiderio ed è scritta da poete che usano la poesia per conoscere il mondo partendo da sé stesse. Le parole si dispongono in orizzontale, in verticale, scardinano la sintassi, evadono dalla gabbia metrica, eludono l'ortografia, se ne fregano della punteggiatura. Corrono e stanno ferme, si esibiscono e si nascondono. Fanno un po' come gli pare. Proprio come fa lui, il desiderio».