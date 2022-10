Scienza, cultura e risate nel fine settimana di Città Sant'Angelo

Fine settimana tra scienza, cultura e risate a Città Sant'Angelo sabato 22 e domenica 23 ottobre.

A organizzare i tre eventi nel teatro comunale sono la Proloco di Città Sant'Angelo e l'Aido di Pescara con il patrocinio dell’amministrazione.

Sabato 22 con inizio alle ore 9:30 il convegno scientifico: “Il rapporto medico paziente: un’alleanza oggi in crisi” con la presenza di medici nel settore dei trapianti provenienti da tutt’Italia.

Nel pomeriggio della stessa giornata, con inizio alle ore 18, lo spettacolo benefico: “Il più grande show, sognando la prima fila!”, una produzione targata per Amore e per Diletto Aps. La storia: all’interno di un teatro italiano, per mettere in scena lo spettacolo “Il più grande show”, vengono organizzate delle audizioni per cantanti, ballerini ed attori. I protagonisti mostreranno agli spettatori il magico mondo del teatro, tra ansie, timori e speranze che li porteranno a realizzare il proprio sogno: recitare nella prima fila! Regia di Giulia Tarquini e Ugo Dragotti.

Infine, domenica alle 18 la giornalista Evelina Frisa e lo scrittore dialettale angolano Ferdinando Giammarini dialogheranno simpaticamente con Gino Bucci, meglio conosciuto come l’Abruzzese Fuori Sede, che ha da poco pubblicato Rime Toscibili. Risate assicurate con l’istrionico autore teramano, autentica star sui social con i suoi oltre 200 mila follower.