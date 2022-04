L'Ensemble Labirinto Armonico omaggia Giovanni Antonio Piani in un doppio cd

L'Ensemble Labirinto Armonico, complesso di musica antica fondato dal violinista Pierluigi Mencattini, ha voluto omaggiare Giovanni Antonio Piani con la pubblicazione di un doppio cd, realizzato per la Tactus di Bologna, prestigiosa casa discografica internazionale di musica antica/classica e moderna. Le 12 sonate registrate dall'Ensemble per violino e basso sono, appunto, di questo grande compositore italiano e violinista del XVIII secolo. La registrazione è stata effettuata nel Duomo di San Valentino in Abruzzo Citeriore circa due anni fa, e adesso finalmente potrà vedere la luce.

Per la precisione, l'album uscirà in tutti i negozi dell'Unione Europea a maggio. Alla realizzazione dell’opera hanno partecipato i seguenti maestri: Pierluigi Mencattini (violino barocco), Sergio Basilico (arciliuto), Galileo Di Ilio, (violoncello barocco), Francesco Savorelli (tamburo e tamburello), Matteo Coticoni (violone), Walter D’Arcangelo (clavicembalo) e Stefania Di Giuseppe (organo).

L'Ensemble Labirinto Armonico ha al suo attivo numerosi concerti sia in Italia sia all'estero: Festival Internazionale di musica da camera di Genova, Festival di musica antica "Seicentonovecento", Festival Internazionale di musica antica della Valle di Susa, Trento, Mantova, Roma, Macerata, Festival di Mezz'estate a Tagliacozzo, Rassegna di musica antica di Viterbo, Festival organistico di Torino, Maggio Teatino, Isernia, Lecco-Agimus, Ventimiglia, i Concerti del Teatro Aldobrandi Mazzacorati a Bologna, Villa Manzoni, Teatro di Stato di Rodos?Grecia, Monaco di Baviera, Festival di Memminger, Bruxelles, Festival Internazionale della Provence, Musica Cortese, Festival Internazionale di Musica Antica di Amburgo, Kiel, Wolfsburg, Grenoble, Saint Raphael, Parigi e Halpe d’Huez.

Inoltre il Labirinto Armonico ha effettuato numerose registrazioni e prime incisioni assolute. I componenti dell'ensemble collaborano o hanno collaborato con solisti e complessi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale della musica antica: Saval, Complesso Strumentale Italiano, Ensemble Alamirè, Complesso Barocco e orchestra barocca di Nizza.