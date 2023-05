Dimore storiche in Abruzzo: visite gratuite per la XIII giornata nazionale

L’Associazione Dimore Storiche Italiane celebra quest’anno i suoi 45 anni di attività e torna anche quest’anno con una giornata unica nel suo genere. Domenica 21 maggio si terrà la XIII giornata nazionale Adsi, il più grande museo diffuso d’Italia. Per l’occasione saranno aperti 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini e saranno visitabili gratuitamente.

In Abruzzo sono moltissimi i luoghi visitabili, anche in provincia di Pescara. Tra questi ci sono la Fondazione R. Paparella Treccia e M. Devlet, in città (viale Regina Margherita 1) e Palazzo de Fabritiis a Rosciano (via IV Novembre 5).

Vicini alla nostra città c’è anche il Convento Michetti a Francavilla al Mare e Villa Rossi a Silvi. Per scoprire tutti i luoghi visitabili, basta cliccare qui e prenotare la propria visita.