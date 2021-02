'Destini segnati', il nuovo singolo di Dario Barbarossa [VIDEO]

Il brano, scritto dallo stesso artista, "parla di una storia d'amore nella quale uno dei due racconta di aver messo tutto se stesso, ma alla fine non può fare più nulla davanti alla dichiarazione del partner che non prova più sentimenti"

Si intitola 'Destini segnati' il nuovo singolo di Dario Barbarossa. Il brano, scritto dallo stesso artista, "parla di una storia d'amore nella quale uno dei due racconta di aver messo tutto se stesso, ma alla fine non può fare più nulla davanti alla dichiarazione del partner che non prova più sentimenti", come racconta Dario. E ancora:

"C'è un momento in cui il dover accettare questo distacco ti porta a restare da solo, vivendo la sofferenza per poi ricominciare... perché nella vita si ricomincia sempre. Ho voluto raccontare ciò che accade nella vita reale quando succedono queste cose, ed essendo un cantautore lo racconto in prima persona".

La canzone è già disponibile per la rotazione radiofonica ed è accompagnata anche da un videoclip, che potete guardare qui di seguito.