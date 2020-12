Concorso "Guitarist of the Year 2020", c'è un pescarese in finale

C'è un pescarese in finale al concorso internazionale "Guitarist of the Year 2020". Si tratta di Daniele Mammarella, 23 anni, che è stato selezionato come uno dei 5 migliori chitarristi per il più grande contest a livello mondiale promosso dalla storica testata americana Guitar World.

In giuria troviamo personaggi come Kaki King, Roger Waters (ex membro dei Pink Floyd) e John Petrucci dei Dream Theater. Daniele è in corsa come chitarrista dell'anno 2020 per quanto riguarda la sezione Acustica:

"Sono entusiasta di essere un finalista. Non ci credo - afferma - So che è una grande opportunità per me e per tutti gli altri finalisti e sono davvero molto contento. Adesso c'è la fase più importante, quella delle votazioni. Ciò mi permetterebbe di volare a New York per il live show".

Ed è per tale motivo che Mammarella lancia un appello: cliccare QUI ed esprimere una preferenza sul suo nome per consentirgli di avverare un sogno. Anche gli utenti del web avranno la possibilità, fino al prossimo 20 dicembre, di partecipare alla votazione su Guitarplayer.com. In finale con Daniele Mammarella ci sono Danny Trent, Alan Gogoll, Joanna Kim e Justin Castellano. Il vincitore verrà proclamato il 21 dicembre.