Decisa la data per il recupero del concerto di Nek e Renga

Il concerto di Francesco Renga e Nek, annullato per l'influenza avuta da Nek, sarà recuperato.

Ad annunciare la nuova data è lo stesso Filippo Neviani, in arte Nek, con una storia condivisa su Facebook.

I due cantanti saranno sul palco del teatro d'Annunzio di Pescara mercoledì 20 settembre.

«Sono contento di potervelo comunicare», dice Nek, «e mi scuso con tutti coloro ai quali ho creato disagio ma quella domenica, 10 settembre, non ero nella condizione di salire sul palco e darvi quello che avreste meritato. Con la salute sapete bene che non c'è da scherzare. Ma la cosa più importante è aver trovato un nuovo giorno per poter rivederci».

A questo link il video condiviso da Nek: https://www.facebook.com/reel/1468930867283292