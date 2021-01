Dal ministero per i Beni Culturali 39 mila euro per il centenario dalla nascita di Pietro Cascella

Il ministero per i Beni Culturali ha destinato 529 mila euro per istituire nuovi comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali.

Tra queste anche quelle per coltivare la memoria collettiva ricordando eventi o personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese o che si sono distinti nel loro campo.

Dei 529 mila euro, 39 mila sono assegnati al pittore e scultore pescarese Pietro Cascella a cento anni dalla nascita.