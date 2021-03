“Butterfly29”, la docufiction di Milo Vallone, in onda su Canale 21

Da stasera, 24 marzo, alle 23:45 esordisce su Canale 21 la docufiction “Butterfly29”, scritta e realizzata in “smart working” da Milo Vallone. Dunque, dopo essere stata trasmessa su Rete 8, l'opera del regista e attore pescarese è pronta per sbarcare su un'importante emittente televisiva del Lazio, visibile al canale 10 del digitale terrestre.

Un padre agli arresti domiciliari, isolato dal mondo intero a causa di un virus informatico che ha provocato una pandemia digitale, cancellando ogni forma di tecnologia. Da qui parte il racconto di Alan Caravaggio, ripreso dalle 32 telecamere di sorveglianza che controllano i suoi arresti domiciliari per aver ucciso la moglie, durante un lockdown causato dal Covid-19. Da una pandemia biologica a una informatica.

Spiega Milo Vallone:

«L’idea di “Butterfly29” è nata durante il primo lockdown. In quelle settimane di apprensione per l’emergenza sanitaria, l’unico modo per rimanere in contatto con i nostri cari è stato grazie ai mezzi informatici, divenuti di vitale importanza. E allora ho pensato: e se la pandemia un domani, da biologica, divenisse digitale? In fondo, fino a poco più di un anno fa il termine “virus” era da tutti associato al web e ai mezzi informatici. Dunque? Potremmo vivere senza tecnologia? E nel caso, che mondo avremmo?».