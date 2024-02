Pubblicato il bando del 51° Premio Flaiano di Narrativa categorie over e under 35

È stato pubblicato il bando per il 51° Premio Flaiano di Narrativa categorie over e under 35. Le case editrici dovranno inviare una copia di ogni opera partecipante, a ciascun componente della giuria tecnica, una copia alla presidenza del Premio e una alla segreteria del Premio (associazione culturale Ennio Flaiano - Premi Internazionali Ennio Flaiano - Piazza Alessandrini, 34 - 65127 Pescara) entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ogni casa editrice potrà partecipare con un numero massimo di 5 (cinque) opere. Il vincitore si aggiudicherà 5.000 euro.

Al premio possono partecipare opere di autori italiani pubblicate in Italia dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024. Una giuria tecnica composta da Renato Minore (presidente), Giulia Alberico, Fabio Bacà, Donatella Di Pietrantonio, Giulia Galeotti, Maria Rosaria La Morgia, Elena Ledda, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca e Andrea Velardi selezionerà le tre opere finaliste. Successivamente una giuria popolare di duecento lettori individuati dall’associazione culturale Ennio Flaiano, fondatrice del Premio, voterà l’opera vincitrice.



Per quanto riguarda invece la sezione Narrativa Giovani - Premio Flaiano Bper Banca under 35, le case editrici dovranno inviare una copia di ogni opera partecipante, a ciascun componente della giuria tecnica, una copia alla Presidenza del Premio e una alla segreteria del Premio (associazione culturale Ennio Flaiano - Premi Internazionali Ennio Flaiano - Piazza Alessandrini, 34 - 65127 Pescara) entro e non oltre il 4 aprile 2024. Gli indirizzi dei componenti della Giuria tecnica saranno forniti in una mail allegata al bando. Il vincitore si aggiudicherà 2.000 euro. Al premio possono concorrere opere di autori italiani di età compresa fino a 35 anni, pubblicate in Italia dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.

Una giuria tecnica composta da Renato Minore (presidente), Giulia Alberico, Fabio Bacà, Donatella Di Pietrantonio, Giulia Galeotti, Maria Rosaria La Morgia, Elena Ledda, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca e Andrea Velardi selezionerà le tre opere finaliste. Successivamente una giuria popolare di cento lettori individuati dall’associazione culturale Ennio Flaiano, fondatrice del Premio, voterà l’opera vincitrice.

La consegna dei riconoscimenti avverrà a Pescara domenica 30 giugno alle ore 20:30. Il premio non potrà essere ritirato da terzi e, pertanto, l’assenza del vincitore alla cerimonia avrà il significato di rinuncia al premio.