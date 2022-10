In scadenza il bando per partecipare all'esposizione collettiva per artisti emergenti "Si può farte"

Scadrà il 29 ottobre prossimo il termine ultimo per partecipare al bando del Comune per l'iniziativa - evento d'arte "Si può farte" che si propone come prestigiosa vetrina per le opere di artisti esordienti della città di Pescara, con il fine di valorizzare e diffonderne la creatività, che sarannomesse in mostra 2-3-4 dicembre nella Sala Flaiano dell’Aurum.

I lavori in esposizione potranno essere opere pittoriche e fotografiche, sculture e arti visive, realizzati da nati o residenti a Pescara che potranno presentarne al massimo due. L’ordine della mostra seguirà quello di arrivo delle opere nei limiti della tipologia e delle dimensioni. L'assessore comunale Maria Rita Carota, nel ricordare l'importanza del bando, ha evidenziato come il coinvolgimento diretto dei cittadini sia un aspetto importante dando loro una vetrina di prestigio e valore come l'Aurum.

Invito pertanto giovani e meno giovani a cogliere questa occasione per farsi conoscere di più e meglio, grazie a un articolato progetto di valorizzazione come “Si può farte”. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 29 ottobre a: protocollo@pec.comune.pescara.it utilizzando, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello (all. A) reperibile sul sito del Comune, con generalità dell’artista (data e luogo di nascita); codice fiscale; dichiarazione di conoscere ed accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal bando; dichiarazione di essere autore/autrice dell’opera o delle opere presentate e di averne la piena disponibilità.

Alla domanda va allegata la descrizione dell’opera, precisandone le caratteristiche (tecnica usata, titolo, dimensioni e report fotografico).

Per informazioni rivolgersi a Federica Farino 085 4283214 mail: farino.federica@comune.pescara.it