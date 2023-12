L'Aurum iscritto nel registro delle eccellenze italiane

L’Aurum diventa ufficialmente ‘un’Eccellenza Italiana 2024’: lo storico edificio è stato infatti iscritto nel relativo registro delle eccellenze italiane dopo le migliaia di segnalazioni e recensioni positive ricevute negli ultimi cinque anni con oltre 700 eventi ospitati ogni anno, tranne una breve pausa dovuta al Covid nel 2020 e nel 2021.

“Merito della straordinaria squadra che opera nell’Aurum, guidata dal direttore Licio Di Biase, e dell’amministrazione comunale che ha puntato e investito nel valore di quella struttura”, commenta l’assessore alla cultura Maria Rita Carota. È stata consegnata una targa che potrà ora essere posizionata all’interno della struttura con le relative vetrofanie.

“L’Aurum – ha aggiunto Carota – è a oggi l’unica struttura culturale gestita direttamente dal Comune, con personale comunale che con dedizione e passione ha gettato ogni giorno il cuore oltre l’ostacolo lavorando per garantire il migliore servizio possibile nella struttura. E tale atteggiamento ci ha premiato, attirando le attenzioni di un’organizzazione mondiale come Eccellenze Italiane, che ha sede a Perugia, e che ogni anno monitora le aziende pubbliche e private che rappresentano l’immagine migliore del nostro Made in Italy, in Italia e all’estero. Potersi fregiare del brand di Eccellenze Italiane è di fatto la migliore promozione per la città che potessimo mai immaginare”.

Il direttore Di Biase ha invece spiegato che “nelle scorse settimane siamo stati contattati da Eccellenze Italiane che ci ha comunicato di aver meritato il marchio di qualità come struttura culturale doc in Italia in seguito a migliaia di recensioni e segnalazioni positive, ricevute, in particolare, da diverse agenzie di comunicazione che negli ultimi anni hanno avuto modo e occasione di svolgere eventi, come congressi, convegni, conferenze, all’interno dell’Aurum con grande soddisfazione sia per l’accoglienza professionale e umana ricevuta, sia per la funzionalità del manufatto che si presta a ospitare anche più eventi contemporaneamente grazie alla disponibilità di diverse sale, servizi e ingressi”.

Il marchio ha la durata di un anno e dovrà essere rinnovato conservando alcune caratteristiche che attestino la qualità del servizio: "Riteniamo strategico l’aver conquistato il titolo per l’Aurum che è stato iscritto su un portale in espansione, entrando in una rete che oggi conta oltre 30mila accessi al giorno, chiaramente una vetrina di promozione turistica di valore eccezionale", conclude Di Biase.