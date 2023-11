Arianna Ciampoli presenta il Camomilla Award: "Tante testimonianze di donne che racconteranno la loro storia"

La conduttrice televisiva Arianna Ciampoli, originaria di Pescara, ci anticipa i contenuti di "Women for Women against Violence - Camomilla Award", una serata dedicata alle donne che, ferite da una violenza o da un tumore al seno, non smettono mai di combattere. La trasmissione, registrata all’Auditorium del Massimo, a Roma, andrà in onda venerdì 24 novembre alle ore 23.15 su Rai 3, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne. Ciampoli sarà affiancata da Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani. Il “Camomilla Award” viene assegnato a personalità che si sono distinte nella sensibilizzazione sui due temi, che sono, purtroppo, di stringente attualità.

"Si tratta di un evento che conduco da un po' di anni e che è stato ideato nell'ambito della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne", spiega Ciampoli a IlPescara.it". "Vengono premiate le donne che hanno subìto violenza e quelle che hanno avuto un tumore. Condurrò insieme a Beppe Convertini e sarà una serata importante, con tante testimonianze e tante donne che racconteranno la loro storia. Io le ammiro molto". Tra le varie ospiti si segnalano Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, e Antonietta Tuccillo, che ha trasformato la sua malattia in creatività diventando una stilista.

E poi Carolina Marconi, che proprio dal palco del Camomilla Award aveva lanciato il tema dell’oblio oncologico, e Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito al quale aveva ribadito la sua volontà di separarsi. Non mancheranno poi Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio, il conduttore di “Tv Talk”, Massimo Bernardini, la giornalista sportiva Greta Beccaglia, la cantante Silvia Mezzanotte e, infine, Samantha De Grenet, testimonial del mese in rosa della Fondazione Veronesi.

Premiata anche la trasmissione di Mediaset “Le Iene”, che sarà rappresentata dagli inviati Nina Palmieri (originaria di Avezzano) e Filippo Roma. Va ricordato che Arianna Ciampoli ha da sempre legato il suo volto a eventi benefici, a cominciare da Telethon: "Lo conduco da una ventina d'anni, e a dicembre tornerà per la sua nuova edizione. In tutto questo tempo abbiamo ottenuto risultati incredibili: grazie al contributo raccolto in favore della ricerca abbiamo fatto sì che oggi esistano cure che in passato non c'erano, e tutto ciò è bellissimo. Gli italiani ogni volta ci sorprendono, e continuano a donare. È un'esperienza veramente incredibile. Io sono legata a Telethon da una vita e credo che, alla fine, un po' si diventi Telethon".

Non può mancare, infine, una domanda sul suo rapporto con Pescara: come vede Arianna Ciampoli la sua città, vivendo da anni fuori? "Per me Pescara vuol dire soprattutto il mare, e quindi una nostalgia continua, perenne, perché il mare mi mancherà sempre. Ho una cugina che, come me, vive fuori città, e anche lei condivide le stesse sensazioni che provo io. Non solo: i miei amici più stretti sono lì, c'è sempre stato un forte legame con loro e quindi, appena posso, li raggiungo. Pescara è un filo che non si è mai spezzato: gli amici, la leggerezza dello stare insieme, il mare che mi riconcilia un po' con tutto... Insomma, Pescara è casa, ed è un posto che resta senza dubbio il mio luogo del cuore".