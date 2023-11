Gli apprendisti Ciceroni dell’alberghiero di Pescara aprono le porte dell’Aurum in vista delle giornate Fai per le scuole

Si terranno anche quest’anno, dal 20 al 25 novembre, le giornate Fai per le scuole 2023 e saranno coinvolti i giovani apprendisti Ciceroni, che presenteranno le curiosità di alcuni dei più importanti siti in Italia.

In Abruzzo è prevista l’apertura dell’Aurum, la fabbrica delle idee. Le visite saranno a cura degli apprendisti Ciceroni dell’istituto professionale di stato servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Filippo De Cecco” di Pescara. Gli apprendisti Ciceroni sono studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al Fai, sentendosi direttamente coinvolti nella valorizzazione del loro territorio. Sono parte attiva della loro comunità e diventano esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

All’evento potranno accedere esclusivamente gli alunni delle scuole.

Le Giornate Fai per le Scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma e che ispira per il futuro, che rende protagonisti e che diffonde conoscenza e passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti, come è nella missione del Fai.