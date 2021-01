"Aprite le gallerie d’arte": l’appello del collettivo di artisti Isiderio

La riapertura di musei, pinacoteche e gallerie d’arte è continuamente rinviata. Il collettivo non ci sta e provoca esponendo un suo quadro in una galleria stradale. Il quadro riporta l’aforisma "Ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata" di Albert Einstein, ed è stato esposto, immortalato e poi rimosso lungo la galleria vicino al cimitero di Montesilvano.

Rilanciata nei giorni scorsi sui social, la foto del quadro in galleria ha attirato opinioni molto divise. auspicio è quello di gettare le basi per una cultura in cui ci si stimola ed incoraggia a vicenda, si spinge i ragazzi ad affermare la propria autostima, a far emergere il proprio talento e le proprie inclinazioni, a realizzare il meglio per se e la collettività, al renderli capaci di comprendere le loro potenzialità e metterle a frutto.

“Ci firmiamo con il nome di Isiderio, "presenza di stelle". Metaforicamente vediamo una stella in ogni persona, in particolare nei bambini e ragazzi giovani, e un cielo nella società. Sogniamo che le giovani stelle possano brillare nella società apportando il loro contributo, aiutati da un'istruzione ed educazione che sostenga e incoraggi loro con il Sì, che li spinga a sviluppare le proprie aspirazioni e a seguire le inclinazioni, valorizzando il potenziale umano e migliorando di conseguenza il presente e il futuro. In altre parole siamo convinti che per far brillare queste giovani "stelle", c'è bisogno del "Sì" degli educatori, dei formatori, dei genitori, delle scuole, delle istituzioni, che questi stimolino ed incoraggino i giovani a buttarsi, a rischiare per realizzare i grandi sogni, costruttivi, collettivi e appassionanti, diversi da quelli che l’industria culturale di oggi propone loro, facili, immediati, egoistici ed edonistici”.