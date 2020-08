L'ex senatore Razzi su Tv8 balla con la Volpe ed elogia il mare di Pescara [VIDEO]

L'ex senatore Antonio Razzi grande protagonista su Tv8 della puntata di ieri, mercoledì 19 agosto, del programma "Ogni mattina" condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Razzi è stato invitato come il "Re di Tik Tok" dopo che negli ultimi mesi si è lanciato in questa avventura da influncer.

Razzi, dopo aver ballato con la Volpe per simulare un perfetto video da Tik Tok è rimasto ospite della trasmissione insieme a Silvana Giacobini, Barbara Alberti e Lorenza Sebastiani.

Nel corso del dibattito ha parlato più volte della nostra città riferendo come siano 2 studenti pescaresi coloro che lo seguono per i video su Tik Tok e facendo notare come la sua abbronzatura sia merito del mare di Pescara dove sta passando l'intera estate dopo il forzato periodo di blocco per il lockdown.