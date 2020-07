Sottrae 40 mila euro in due anni dal conto di un'anziana parente: beccato un ex dipendente delle poste

Ha sottratto illecitamente circa 40 mila euro in due anni dal conto di un'anziana parente, ma è stato scoperto e denunciato dalla guardia di finanza di Pescara. Nei guai è finito un ex dipendente di un ufficio postale del Pescarese, accusato di peculato. Sequestrati anche beni e denaro per il valore di 40 mila euro.

L'uomo, ora licenziato, ha eseguito i prelievi fra il 2016 ed il 2017, utilizzando un libretto postale intestato all'anziana direttamente dalla cassa o tramite sportello bancomat utilizzando la carta postamat associata al libretto postale della donna. Il reato di peculato, specificano le fiamme gialle, prevede una pena fino a 10 anni di carcere. L'operazione si colloca fra le attività condotte dal comando provinciale di Pescara per la tutela della legalità e difesa dei cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli.