Santi Francesi, Clementino e Noemi fra i nomi dei cantanti che animeranno l'estate a Montesilvano

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Montesilvano scommette sugli eventi estivi, presentando un primo calendario dei concerti con i big della musica italiana e internazionale. A presentare gli appuntamenti il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Alessandro Pompei, Daniela Renisi e Valentina Di Felice, oltre al presidente della commissione turismo Adriano Tocco. Un calendario che segue la linea già vista nel 2023, quando l'amministrazione De Martinis organizzò una serie di concerti gratuiti con nomi importanti della musica e una serie di iniziative a cadenza quotidiana dedicate alle famiglie, ai giovani e ai turisti. Il sindaco ha dichiarato:

"Dopo il successo strepitoso dello scorso anno per quanto riguarda il cartellone di eventi, sul quale avevamo investito con coraggio 500 mila euro e che quest'anno vedrà una spesa simile (circa 520 mila euro), abbiamo deciso di ripetere la formula che vedrà accontetare da giugno fino a settembre tutti i gusti e tutte le richieste: avremo concerti con grandi nomi italiani e internazionali per i giovani, per le famiglie, per i turisti e di vari generi musicali: dal jazz fino al rock passando per i nomi che hanno fatto la storia della musica italiana fra gli anni '70 e gli anni '90. Ci tengo a ringraziare tutti gli assessori che hanno collaborato all'allestimento di questo ricco calendario di concerti, e tutti i dipendenti comunali oltre alle associazioni di riferimento del territorio che come sempre saranno un pilastro dell'estate con le varie iniziative dedicate soprattutto alle famiglie e ai bambini.

Anche quest'anno a Ferragosto riproproniamo il doppio appuntamento: avremo il concerto di Michele Zarrillo nello stadio del mare e anche il dj set di Ralf in spiaggia. Come vedete tanti nomi per questa parte del calendario degli eventi comunali: andiamo da Bennato, Concato e Cammariere fino a Naomi e Mietta solo per citarne alcuni fra cui anche il ritorno del nostro amato Piero Mazzocchetti. Abbiamo anche nomi del jazz come quello di Sarah Jane Morris. La formula di offrire un calendario molto ricco e variegato di appuntamenti lo scorso anno come dicevamo è stata vincente: oltre 500 mila presenze a dimostrazione che essere attrattivi nei mesi estivi porta risultati. Tutte le sere avremo appuntamenti nei mesi centrali estivi: dalla Corrida fino allo spettacolo di Vincenzo Olivieri. Tanti eventi per i più piccoli con le associazioni che organizzeranno tante iniziatve. Molti spettacoli si terranno al teatro del mare, ma anche appuntamenti in spiaggia e al Colle, oltre alla novità di far esibire due gruppi storici italiani in due feste patronali di zona.Tutti gli eventi saranno gratuiti fatta eccezione per i due giorni a metà maggio con il villaggio degli gnomi. E ricordo ancora che punteremo alla destagionalizzazione degli eventi: non solo appuntamenti estivi, ma spalmati anche durante l'anno grazie all'utilizzo del pala Dean Martin."

L'assessore comunale Pompei ha aggiunto:

"Voglio ringraziare il sindaco, gli assessori e i dipendenti comunali che hanno allestito assieme a me un cartellone eventi molto ricco. Tanti appuntamenti sia per quanto riguarda lo sport che per i più giovani: presto andremo a illustrarli tutti in un altra conferenza. Montesilvano è cresciuta tanto in questi anni da questo punto di vista, un'immagine della città fresca, giovane e viva riconosciuta non solo in Abruzzo ma anche fuori. L'estata ricordiamo si concluderà con i World Skate Games, evento di portata mondiale".

L'assessore Di Felice:

"Ammetto che circa due anni e mezzo fa, quando il sindaco mi chiese di investire cifre molto importanti per gli eventi ero sciettica, ma i fatti e i numeri mi hanno fatto cambiare idea: abbiamo visto già lo scorso anno che a fronte di un investimento di circa 500 mila euro abbiamo avuto un ritorno in termini di presenze importante: il lungomare pieno di persone tutti i giorni, fra cui non solo residenti e turisti, ma anche persone dei comuni limitrofi che ci hanno fatto i complimenti per il ricco calendario e che hanno trascorso molte serate nel nostro territorio. "

L'assessore Renisi:

"Per quanto riguarda il turismo, è fondamentale poter avere un calendario eventi estivo già pronto ad aprile per quanto riguarda gli appuntamenti importanti da poter proporre a tutti coloro che chiedono preventivi per i soggiorni estivi e che possono quindi scegliere il periodo a seconda magari dei proprio gusti e del proprio cantante preferito. Sicuramente essere attrattivi paga e dopo le ottime presenze dello scorso anno contiamo di ripetere e superare i numeri per rendere Montesilvano sempre più importante a livello regionale e sulla costa adriatica come punto di riferimento per i turisti non solo d'estate, ma anche negli altri mesi dell'anno."

Gli appuntamenti musicali più importanti dunque saranno: Tazenda 6 luglio, Mietta 13 luglio, Equipe 84 14 luglio, Edoardo Bennato il 18 luglio, Clementino 27 luglio, Nick the Nightfly quintet 30 luglio, Sarah Jane Morris 31 luglio, Sergio Cammariere 1 agosto, Fabio Concato 2 agosto, New Trolls 5 agosto, Noemi 7 agosto, Santi Francesi 10 agosto, Michele Zarrillo 15 agosto, Dj Ralf 15 agosto, I Camaleonti 17 agosto, Piero Mazzocchetti 18 agosto.