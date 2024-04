Penne piange la prematura scomparsa di Lorella Costantini, aveva solo 44 anni

Penne in lutto per la prematura scomparsa di Lorella Costantini, morta a soli 44 anni.

La Costantini è stata strappata alla vita a causa di una malattia contro la quale ha combattuto.

Nonostante la sofferenza ha sempre mantenuto il suo sorriso e la sua solarità. Lavorava alla Brioni.

Lorella lascia i genitori Angelo e Maria, il fratello Giancarlo, la sorella Ivana, il compagno Massimiliano e i nipoti Francesco, Eleonora, Simone e Lucrezia. Uno dei messaggi di cordoglio condivisi: «Notizie che non vorresti mai sentire sei andata via troppo presto adesso dopo tanta sofferenza sei in paradiso dolce Lorella Costantini prega x i tuoi specialmente x tua mamma e tuo papà e la tua famiglia che già ha sofferto tanto».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" in via D'Antona 15 a Montesilvano. L'ultimo saluto a Lorella verrà dato con il funerale che sarà celebrato nella chiesa di San Massimo Kolbe a Penne alle ore 15:30 di martedì 23 aprile partendo anticipatamente dalla Dimora del silenzio.