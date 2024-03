Si chiamava Vincenzo Mattucci l'uomo morto nel tragico incidente sulla riviera fra Pescara e Montesilvano

Stava andando a lavoro e per una tragica fatalità ha perso la vita proprio a pochi metri dall'attività dove si stava recando Vincenzo Mattucci, nato ad Atri ma residente a Montesilvano morto nel pomeriggio dell'8 marzo a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla riviera al confine fra Montesilvano e Pescara.

Mattucci, in base alla ricostruzione della polizia municipale di Montesilvano che si è recata sul posto per i rilievi, viaggiava a bordo del suo scooter quando sarebbe stato tamponato da un'auto che procedeva nel suo stesso senso di marcia. L'impatto lo avrebbe proiettato nell'altra corsia dove in quel momento sopraggiungeva un altro veicolo che non ha potuto evitare il fatale impatto. Sul posto un'ambulanza del 118 con i sanitari che hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo era morto sul colpo.