Su un'auto rubata provoca 2 incidenti e poi, inseguito dalla polizia, si schianta contro un albero [FOTO]

È finita contro un albero nella zona del cantiere in viale Primo Vere a Pescara la folle corsa di un giovane su un'automobile rubata, una Ford Kuga.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle ore 16 mentre il fuggitivo stava provando a seminare la polizia che era sulle sue tracce.

Protagonista della vicenda, in base alle prime informazioni, un ragazzo di 27 anni di Cerignola.

Ma prima di andarsi a schiantare paurosamente contro un albero del lungomare, il ladro d'auto ha prima provocato due incidenti all'altezza della rotatoria di San Silvestro lungo la via Nazionale Adriatica Sud. Nella foga di fuggire ha prima colpito violentemente una Lancia Y guidata da una donna e subito dopo una Fiat Panda al volante della quale c'era un'altra donna. Entrambe sono state soccorse e medicate sul posto dai soccorritori del 118 giunti sul posto con due ambulanze della Croce Rossa e della Cisa Emergenza.

Il fuggitivo, non contento due incidenti provocati ha proseguito la sua corsa arrivando sul lungomare imboccato in direzione nord vista la presenza del cantiere sull'altra corsia. Ma in viale Primo Vere ha perso il controllo del suv andandosi a schiantare ad altissima velocità contro un tiglio. Coinvolta nel sinistro anche una Citroen C3 della polizia. Il 27enne è stato soccorso e accompagnato in ospedale da un'autoambulanza della Misericordia in codice giallo avendo riportato traumi multipli. È rimasta anche una bambina che era in una delle auto colpite.

Sul posto sia gli agenti della squadra volante che quelli della squadra mobile che si occupano delle indagini. Mentre la polizia locale ha pensato alla gestione del traffico e all'esecuzione dei rilievi utili a ricostruire quanto accaduto nei tre incidenti provocati dal guidatore in fuga.