Schianto all'uscita di San Silvestro della circonvallazione, tratto chiuso e un ferito grave [FOTO]

Pauroso incidente stradale nei pressi dell'uscita di San Silvestro della circonvallazione.

A schiantarsi sono state due automobili: una Renault Megane station wagon e una Seat Leon.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto la Renault con all'interno un uomo era ferma nella piazzola di sosta.

E sarebbe stata travolta dall'automobile che sopraggiungeva. L'impatto tra le due vetture è stato molto violento e i danni riportati evidenti. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato con l'ambulanza un ferito in ospedale in codice rosso per i traumi multipli riportati. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.

Il tratto in questione della circonvallazione è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria in via Tirino per chi procede verso sud.