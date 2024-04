Tragedia sulla Ss487 a San Valentino: motociclista di Silvi esce di strada e muore

Ancora un dramma sulle strade del Pescarese. Un motociclista residente a Silvi di 36 anni è morto nel pomeriggio del 6 aprile a causa di un incidente avvenuto lungo la Ss487 che collega Caramanico Terme a San Valentino in A.C. Il sinistro è avvenuto in una curva nel territorio comunale di San Valentino. Per cause ancora da chiarire, il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada in un tratto erboso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Popoli, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo il 36enne è morto sul colpo. Non sono coinvolti altri veicoli.