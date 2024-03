Sullo scooter viene tamponato da un'auto e finisce contro quella che lo precede, morto sul lungomare [FOTO]

Un incidente mortale si è verificato sul lungomare di Montesilvano al confine con Pescara nel pomeriggio di venerdì 8 marzo.

A perdere la vita, in base alle prime informazioni, è stato un uomo di 49 anni di Silvi.

Secondo la prima ricostruzione del sinistro, il 49enne era in sella al suo scooter quando sarebbe stato tamponato da un'automobile.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

A causa del violento impatto sarebbe finito contro la vettura che lo precedeva. L'urto è stato purtroppo fatale e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 per l'uomo i tentativi di rianimazione non hanno sortito l'effetto sperato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montesilvano per i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro. Il tratto di lungomare è stato chiuso al traffico e ci sono lunghe code.

Notizia in aggiornamento