Schianto frontale tra una vettura e un autocarro in via Ripoli a Spoltore

Incidente stradale in via Ripoli a Spoltore nella mattinata di lunedì 11 marzo.

A scontrarsi, intorno alle ore 9:30, sono state una vettura e un autocarro.

Coinvolte nel sinistro un'Alfa Romeo condotta da un 40enne di Collecorvino che stava percorrendo via Ripoli con direzione di marcia da Spoltore verso Santa Teresa e un autocarro Iveco condotto da un 30enne di Chieti che stava transitando in direzione da Santa Teresa verso Spoltore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Invece i due veicoli non più marcianti a causa dei danni evidenti sono stati recuperati da due carro attrezzi.