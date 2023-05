Pickup si ribalta sulla Tiburtina, traffico in tilt [FOTO]

Un pickup della Mitsubishi si è ribaltato su una fiancata questa mattina lungo la via Tiburtina, nel Comune di Bussi sul Tirino, più precisamente nel tratto che si trova poco prima di arrivare al casello autostradale dell'A25 Bussi-Popoli.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 10. Traffico in tilt, con numerosi disagi per gli automobilisti. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 con un'ambulanza, per prestare i primi soccorsi al conducente, e una pattuglia dei carabinieri.

La circolazione è stata temporaneamente deviata su una sola corsia, poiché il mezzo aveva occupato parte della carreggiata. Ancora da approfondire l'esatta dinamica del sinistro, che tuttavia, in base a una prima ricostruzione, potrebbe essere stato causato dall'asfalto, reso viscido dalla pioggia incessante che in quel momento si stava abbattendo sulla statale. Ulteriori indagini chiariranno comunque meglio come si siano svolti i fatti.