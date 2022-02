Paura a Manoppello, albero cade su un'auto in transito lungo la strada statale 539 [FOTO]

Un albero è caduto su un'automobile in transito lungo la strada statale 539 a Manoppello nella mattinata odierna, lunedì 7 febbraio.

Incidente per fortuna lieve e senza conseguenze per una giovane automobilista di Lettomanoppello che viaggiava in direzione Scalo intorno alle ore 8.

A causare il crollo dell'albero di grandi dimensioni le forti raffiche di vento che soffiavano.

Tronco e rami hanno occupato di fatto entrambe le carreggiate della strada statale 539, nota come via Leonelli e colpendo, per fortuna, solo il parabrezza e parte del tettuccio di una Polo Volkswagen sulla quale viaggiava una giovane diretta al lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Manoppello, Simonetta Clivio e Sabrina Di Biase, allertate da una cittadina mentre erano in servizio viabilistico al plesso scolastico. Non appena ricevuta e verificata la segnalazione, la polizia municipale ha immediatamente allertato l’Anas, ente gestore della strada, che, nel frattempo è prontamente intervenuta. In poco tempo, il grosso albero è stato rimosso dalla carreggiata, anche con la collaborazione della squadra esterna del Comune, e si è provveduto a segnalare un altro albero ad alto fusto pericolante, che è stato successivamente tagliato per evitare nuovi incidenti. La giovane automobilista, chiaramente spaventata, è stata bravissima alla guida: non appena si è resa conto che l’albero stava cadendo, ha evitato il peggio senza perdere il controllo del veicolo.

Sul posto anche il sindaco Giorgio De Luca e il geometra comunale Patrizio Di Profio. «Questa volta siamo stati fortunati», dice De Luca, che ha portato la sua solidarietà all’automobilista, «ma ricordo che la manutenzione del verde lungo le strade è imprescindibile ed importantissima, anche in considerazione dei bruschi e repentini cambiamenti climatici e delle forti raffiche di vento sempre più frequenti».