Il Wwf in piazza per "La natura si fa cura" con le felci per raccogliere fondi da destinare alle oasi verdi negli ospedali pediatrici

Sabato 7 e domenica 8 anche in Abruzzo e a Pescara torna “Urban Nature: la festa della natura in città”, iniziativa promossa dal Wwfper rendere evidenti il valore della natura e la necessità di rinnovare gli spazi urbani, dando centralità a ecosistemi e reti ecologiche e promuovendo azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità. Tanti gli appuntamenti anche nell’area metropolitana protagonisti Wwf Chieti-Pescara, arma dei carabinieri, Museo universitario e altri.

A Pescara (piazza Salotto) nel pomeriggio di sabato 7 ottobre in uno stand appositamente allestito dai Carabinieri forestali del Reparto biodiversità di Pescara si parlerà della natura che ci circonda e con cui sempre più spesso veniamo in contatto anche se viviamo in città. L'importanza degli alberi e del verde per contrastare il degrado ambientale e per i benefici sulla nostra salute. Le sfide di un nuovo rapporto con la natura e con gli animali selvatici con cui possiamo venire a contatto durante le nostre uscite del weekend o qualche volta addirittura semplicemente uscendo di casa. Saranno presenti anche alcuni volontari del Wwf con un banchetto informativo

A Santa Teresa di Spoltore sempre sabato 7, dalle 18, nel centro sociale "Il Parco", in via Nora 2/A, il giornalista e naturalista Luciano Di Tizio, presidente del WWF Italia, terrà un inconsueto incontro sul tema “Superstizione, una questione bestiale?”. Ingresso gratuito sino a esaurimento posti. Il WWF Chieti-Pescara sarà presente con i propri volontari per offrire alcune varietà di felci che contribuiscono a depurare l’aria in casa, raccogliendo donazioni destinate all’allestimento di spazi verdi negli ospedali pediatrici in Italia.

A Chieti, domenica 8 ottobre, appuntamento nella villa comunale, in piazzale Mazzini, con “La natura si fa cura e fa cultura” per iniziativa del Wf Chieti-Pescara con il patrocinio del Comune di Chieti. Tra i protagonisti ci sarà di nuovo il Reparto carabinieri biodiversità di Pescara che guiderà chi vorrà avvicinarsi alla scoperta della natura in città, per conoscere e recuperare quella cultura della convivenza che ci è sempre appartenuta, ma che abbiamo un po' dimenticato negli ultimi decenni e che invece è fondamentale per conservare e migliorare il patrimonio di biodiversità unico e insostituibile che ci circonda. Sarà presente anche il Nucleo Carabinieri Cites per illustrare la propria preziosa opera a tutela della natura mentre il museo universitario organizzerà laboratori per bambini.

Alle 11:00 (con appuntamento nei pressi della Madonnina) è in programma “La biblioteca vegetale” a cura dei volontari del Wwf Chieti-Pescara. Gli stessi volontari si metteranno a disposizione di tutti coloro che vorranno, con un gesto di preziosa solidarietà, effettuare una donazione per contribuire alla creazione di oasi natura negli ospedali pediatrici, destinate ad aiutare i piccoli pazienti durante il periodo della degenza. La loro generosità sarà simbolicamente premiata con una piccola felce. In caso di pioggia tutti gli eventi si sposteranno nelle sale del Museo universitario. Felci della solidarietà infine, anche a Pescara il 7 in piazza Salotto e l’8 a Chieti, in piazzale Marconi, di fronte alla chiesa dedicata a San Pio.