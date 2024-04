Settimana del benessere nel poliambulatorio Allegrino: visite gratuite per mamme e bambine

Da lunedì 15 a venerdì 19 aprile dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20, sarà possibile effettuare check up gratuiti a mamme e bimbi da 0 a 6 anni. Necessario prenotare al numero 085 4312848. L'iniziativa “Settimana del benessere mamme e bambini” del poliambulatorio medico Domenico Allegrino di via Alento rientra nel progetto “L'officina dei Legami” finanziato dall'unione europea-next generationEu e dell'agenzia per la coesione territoriale finanziata con fondi pnrr e di cui l'associazione Domenico Allegrino è partner.

Un appuntamento che si ripete dopo quello di ottobre proprio perché, spiega Antonella Allegrino, la risposta è stata davvero ampia.”Anche questa volta saranno tanti i controlli medici a disposizione. Per le mamme riguarderanno la misurazione della pressione arteriosa, la glicemia, gli esami urine, il pap test e l’ecografia mammaria; i bimbi saranno sottoposti ad audiometria, visus, visita neurologica ed ecografie. Saranno presenti anche odontoiatri per controlli alle madri e ai minori”, sottolinea.

“L’iniziativa – aggiunge Allegrino - punta ad assicurare il benessere e la salute ai beneficiari e offre un supporto socio sanitario ma anche psicologico, visto che è prevista una presa in carico in casi di fragilità e bisogno. Non comporta costi e tempi di attesa, che sono due aspetti molto rilevanti per le famiglie che ne usufruiranno”.

Solo una delle attività promossa con “L'Officina dei legami” che organizza molte iniziative per coinvolgere bambini e genitori in attività psicopedagogiche, ludiche, sportive e sanitarie tese a contrastare la povertà educativa in quartieri fortemente penalizzati da fenomeni di disagio socioeconomico. Le attività puntano a rafforzare i servizi educativi e di cura già presenti sul territorio, ma che spesso risultano non sufficienti a soddisfare bisogni urgenti e in crescita della fascia dei beneficiari (bambini da 0 a 6 anni e nuclei familiari).

A realizzare le attività sono la cooperativa sociale Orizzonte in qualità di capofila e, come partner, l’associazione Domenico Allegrino odv, l’asd Bimbinsalute, il Club Aquatico Pescara, il Centro di aiuto alla vita (Cav), il Centro italiano femminile provinciale (Cif), il Comune di Pescara, la cooperativa sociale La Tata onlus, il Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia) Pescara-Chieti e l’istituto comprensivo Pescara 1. La rete è costituita da associazioni che hanno una vasta esperienza sia per la competenza nell’ambito di intervento sia per la vocazione alla realizzazione di iniziative di contrasto alla povertà educativa.

Nel complesso, sono 130 i minori e 80 i nuclei familiari coinvolti nelle attività.