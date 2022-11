Violenza sulle donne, la questura si illumina di arancione e in piazza della Rinascita torna il "Camper rosa"

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la questura di Pescara, così come tutte le sedi degli uffici ci polizia, si è illuminata di arancione il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, a sostegno della omonima campagna internazionale promossa da Un Women, ente delle Nazioni Unite e condivisa dall’associazione “Soroptimist International Italia” con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso un protocollo d’intesa per favorire iniziative didattiche, formative e divulgative nelle materie di interesse comune.

Associazione presente al momento dell'associazione questa sera in questura con la presidente nazionale Giovanna Guercio e la presidente della sezione di Pescara Elena Petruzzi. L'associazione, ricorda Guercio, collabora con polizia e carabinieri e anche a Pescara così come in altre sedi italiane, ha una delle stanze dedicate proprio all'accoglienza delle donne che denunciano: stanze adibite per essere accoglienti ancor di più se si parla di donne che hanno con loro dei bambini. Un impegno costante quello dell'associazione che si traduce anche in iniziative portate avanti nelle scuole e che vedranno domani protagonisti anche gli studenti di Spoltore e Pescara.

Tante quelle promosse dalla polizia nell'ambito della campagna permanente “Questo non è amore” che domani mattina vedrà la presenza del “Camper rosa” in pizza della Rinascita alla presenza degli studenti e dei cittadini e che intende sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza nella prevenzione della violenza sulle donne.

L’incontro che sarà gestito da qualificati operatori in servizio presso la squadra mobile, la divisione polizia anticrimine, l’Upgsp della questura e personale sanitario della polizia, è stato concepito come momento utile per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, in particolare il ruolo fondamentale svolto dall’operatore di polizia predisposto all’ascolto e le procedure che gli operatori di polizia seguono quando intervengono a seguito di segnalazione di casi di violenza di genere.

Uno spazio particolare sarà destinato all’illustrazione del provvedimento dell’ammonimento del Questore quale strumento per garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Infatti, l’ammonimento rappresenta lo strumento che i dati testimoniano essere estremamente efficace perché evita che i comportamenti violenti si ripetano, bloccando il cosiddetto “ciclo della violenza” ed evitando che esso possa sfociare, in casi estremi, nella fisica soppressione della donna.

Il personale del Team del “Camper Rosa” distribuirà l’edizione 2022 della brochure “Questo non è amore” che diffonde consigli utili e una serie di dati che permettono di focalizzare i “fattori di rischio” e “vulnerabilità”, fornendo alle donne consigli pratici per difendersi, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita e il timore di rimanere sole.

Sempre domani mattina la polizia parteciperà con un suo relatore al convegno a sostegno della campagna Internazionale “Orange The world” organizzato presso il teatro Flaiano di Pescara dal Club di Pescara dell’associazione Soroptimist d’Italia, mentre la Sezione giovanile di pugilato delle Fiamme Oro istituita presso la locale Scuola della polizia per il controllo del territorio ha organizzato una riunione pugilistica tesa a celebrare la donna dentro e fuori dal ring e a valorizzare le donne che si dedicano a questa disciplina sportiva. L’evento avrà inizio alle 18 ed è riservato ad atleti e staff tecnico.