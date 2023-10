Assolto il consigliere Foschi per il video girato nei locali "incustoditi" della polizia locale

È stato lui stesso a riferire in consiglio comunale dell'esito processuale riguardante la vicenda iniziata nel 2019 quando pubblicò sui social il video parlando di "fatto gravissimo". "È stata dura, ma ho sempre avuto fiducia nella magistratura e non ho portato non porto e non porterò mai rancore"