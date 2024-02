In via Cecco Angiolieri abbattuto un cedro pericolante nel giardino dell'asilo nido

Abbattuto nella mattinata del 22 febbraio un grosso albero potenzialmente pericoloso nel giardino dell'asilo in via Cecco Angiolieri. Lo ha fatto sapere l'assessore Gianni Santilli spiegando che l'albero abbattuto è un cedro dell'Himalaya all'interno del cortile dell'asilo nido Il Gabbiano, in via Cecco Angiolieri.

"Una rimozione decisa dai tecnici in quanto la procedura di Valutazione di stabilità degli alberi (Vta) si è conclusa con un parere inoppugnabile: questo albero è stato classificato nella categoria "pericolosità estrema" e l'azione indicata è stata quella dell'"abbattimento", come è già accaduto per altri alberi di Pescara che mettevano a rischio l'incolumità delle persone ma anche le strutture circostanti. Nel caso specifico, l'albero superava di gran lunga il tetto della scuola e metteva a rischio la popolazione scolastica, dai bambini al personale." L'operazione è avvenuta dopo aver concordato l'intervento con i responsabili dell'asilo che ovviamente hanno tenuto i bambini in aula, e tutta la procedura è stata completata nel giro di una giornata, compresa la pulizia.