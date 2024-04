Apposte targhe artistiche in ceramica in 3 dimore storiche di Rosciano e Manoppello [FOTO]

L’associazione “Ville e palazzi dannunziani”, presieduta dall’architetto Anita Boccuccia, insieme al Lions Club E. Flaiano e ad altri club service (Lions Club Montesilvano, Kiwanis Pescara, Soroptimist Pescara, Fidapa Pescara Porta Nuova, Archeoclub) ha ideato un progetto interessante e utile per il territorio.

Ovvero l’apposizione di targhe artistiche in ceramica realizzate da un artigiano locale sugli edifici storici situati in comuni abruzzesidi tutte e quattro le province.

Nell’ambito di tale progetto si è tenuto, sabato 13 aprile, il secondo incontro previsto riguardante la provincia di Pescara nelle dimore storiche di Rosciano “Palazzo De Fabritiis” e di Manoppello “Palazzo Pardi” e “Villa Pardi”.

Il Palazzo De Fabritiis costruito nel XVII secolo e recentemente ristrutturato, offre stanze affrescate e una incantevole vista panoramica sulla vallata del fiume Pescara. Il personale della pro-loco ha accompagnato i partecipanti alla vicina chiesetta di S. Nicola ed ha illustrato gli affreschi del 1.500. Analoga cerimonia della scoperta della targa artistica si è tenuta a Manoppello nel Palazzo Pardi e, successivamente, a Villa Pardi. Palazzo Pardi del 1.740 si caratterizza per varie sale con soffitti affrescati, vetri lavorati a mano, splendide porte d’epoca. Sia a Rosciano che a Manoppello sono intervenute autorità civili e religiose e le cerimonie sono state accompagnate da esibizioni musicali e canore. L’architetto Boccuccia ha illustrato le finalità dell’iniziativa che mirano alla valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico dell’Abruzzo, soprattutto delle aree interne per cercare di limitare lo spopolamento in atto.

«Con la cerimonia del 13 aprile», spiegano il sindaco e il vicesindaco di Manoppello, Giorgio De Luca e Giulia De Lellis, «anche Palazzo e Villa Pardi entrano a far parte della bella e grande famiglia che riunisce, in tutta la Regione, i proprietari di case e palazzi storici, tutti legati dalla passione per la storia e per l’arte e dall’attenzione alla cura di strutture che rappresentano un patrimonio architettonico innegabile ma che sono anche pezzi di storia delle nostre comunità. Ringraziamo la famiglia Pardi e la presidente dell’associazione Ville e palazzi dannunziani Anita Boccuccia per l’importante lavoro di promozione e valorizzazione».