Quattro tigli e 9 ulivi da tagliare per il nuovo impianto sportivo in via Di Girolamo, previsti 26 nuovi alberi

Saranno abbattuti in totale 13 alberi (4 tigli e 9 ulivi) per consentire la realizzazione, in un'area comunale in via Di Girolamo a Pescara, di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor.

A dare il nullaosta all'operazione, come informa l'assessore al Verde, Gianni Santilli, è stato il Comune.

Il provvedimento è arrivato tramite il settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica che ha anche chiesto, per acconsentire al taglio degli alberi, che i tigli da rimuovere vengano sostituiti con 8 tigli, di altezza non inferiore a 3,5 metri, messi a dimora nello stesso luogo o in aree limitrofe, e che gli ulivi vengano sostituiti per compensazione ecologica da 18 piante, di altezza non inferiore a 3,5 metri, da collocare nell’area di corte del fabbricato o nell’area più esterna, in base a quanto prevede l'articolo 17 comma 7, del regolamento di tutela del Verde Urbano. Il via libera è arrivato, per gli ulivi, anche dal dipartimento Agricoltura della Regione, essendo prevista la realizzazione di opere di pubblica utilità.